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19.10.2017
12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 02:55
Артем Бєсєдін: Команди вже дуже добре вивчили одна одну
|Артем Бєсєдін
Динамо могло забивати більше у ворота Янг Бойза, але й у швейцарців були моменти.
Про це заявив нападник Динамо Артем Бєсєдін в мікс-зоні одразу після гри, передає кореспондент Чемпіона Андрій Твердохліб.
"Будемо розбирати помилки перед грою з Шахтарем", - сказав Артем.
"Сили в команди залишилися, проти гірників будемо виходити і грати в футбол", - пообіцяв 42-й номер Динамо.
"Якби виграли сьогодні у швейцарців, то вже б вийшли до наступного раунду, але це футбол - одне очко також непогано", - зазначив Бєсєдін.
Раніше писалося, що Микола Морозюк наголосив про те, що психологічний стан в Динамо нормальний.
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