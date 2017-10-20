Артем Бєсєдін: Команди вже дуже добре вивчили одна одну

Артем Бєсєдін

Динамо могло забивати більше у ворота Янг Бойза, але й у швейцарців були моменти.

Про це заявив нападник Динамо Артем Бєсєдін в мікс-зоні одразу після гри, передає кореспондент Чемпіона Андрій Твердохліб.

"Будемо розбирати помилки перед грою з Шахтарем", - сказав Артем.

"Сили в команди залишилися, проти гірників будемо виходити і грати в футбол", - пообіцяв 42-й номер Динамо.

"Якби виграли сьогодні у швейцарців, то вже б вийшли до наступного раунду, але це футбол - одне очко також непогано", - зазначив Бєсєдін.

Раніше писалося, що Микола Морозюк наголосив про те, що психологічний стан в Динамо нормальний.