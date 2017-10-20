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19.10.2017
19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 03:12
Кевін Мбабу: Результат для нас непоганий
|Кевін Мбабу / ©Динамоманія
Янг Бойз сьогодні міг перемагати, але і нічия для нас гарний результат.
Про це сказав гравець швейцарської команди Кевін Мбабу кореспонденту Чемпіона Михайлу Хоменку.
"Сьогодні була хороша гра і перемагати могли обидві команди", - зазначив півзахисник Янг Бойза
"Ми повертаємося до Швейцарії з одним очком і попереду на нас чекають дві домашні гри. Нам потрібно перемагати головних конкурнтів, щоб вийти до наступного раунду. Все в наших руках", - зауважив Мбабу.
Нагадаємо, гра Динамо - Янг Бойз закінчилася бойовою нічиєю.
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