Кевін Мбабу: Результат для нас непоганий

Кевін Мбабу / ©Динамоманія

Янг Бойз сьогодні міг перемагати, але і нічия для нас гарний результат.

Про це сказав гравець швейцарської команди Кевін Мбабу кореспонденту Чемпіона Михайлу Хоменку.

"Сьогодні була хороша гра і перемагати могли обидві команди", - зазначив півзахисник Янг Бойза

"Ми повертаємося до Швейцарії з одним очком і попереду на нас чекають дві домашні гри. Нам потрібно перемагати головних конкурнтів, щоб вийти до наступного раунду. Все в наших руках", - зауважив Мбабу.

Нагадаємо, гра Динамо - Янг Бойз закінчилася бойовою нічиєю.