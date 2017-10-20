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20.10.2017  03:31

Жуніор Мораес: Ми намагалися виграти, але трохи не пощастило

Жуніор Мораіс / ©Динамо Київ

Динамо Київ змушує своїх вболівальників нервувати провалюючи перші тайми.

Про це сказав гравець Динамо Жуніор Мораес кореспонденту Чемпіона Михайлу Хоменку.

"Сьогодні була дуже важка гра. Ми намагалися виграти, але трохи не пощастило", - зазначив бразилець.

"Перед грою ми налаштовувалися лише на перемогу, але за ходом гри, можна сказати, що нічия закономірний результат", - продовжив Жуніор.

"В неділю дуже важлива гра проти Шахтаря, як для команди в цілому, так і для мене особисто", - зауважив нападник Динамо.

"На разі мені не відомо, наскільки серйозна травма у Сергія Сидорчука", - підсумував Жуніор Мораес.

Нагадаємо, що минулого року саме після гри з Шахтарем Жуніор Мораес отримав п'ятиматчеву дискваліфікацію.
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