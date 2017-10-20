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135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 08:57
Гравець Зорі: Забив вперше в кар'єрі, навіть не знав, як радіти голу
|Олександр Сваток. Фото: ФК Зоря
Захисник Олександр Сваток, який влучним ударом приніс перемогу Зорі над німецькою Гертою (2:1) у грі Ліги Європи, забив перший гол у своїй кар'єрі.
Про це він розповів у післяматчевому інтерв'ю телеканалу Футбол 1 у Львові 19 жовтня.
"Навіть не знав, як потрібно радіти. Це мій перший гол у кар'єрі", - розповів 23-річний футболіст.
"В епізоді з голом так склалися обставини, що пробив п'ятою. Я бачив, що буде простріл, і вже пробивав на рефлексі", - цитує Сватка sportarena.com.
Нагадаємо, що Сваток відзначився на 79-й хвилині, зробивши рахунок 2:1.
Зоря завдяки перемозі над берлінцями закріпилася на 2-й сходинці у турнірній таблиці групи J.
Раніше головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів, який був план на гру проти Герти.
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