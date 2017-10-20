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20.10.2017  09:29

Названо найбільш ефективного гравця Динамо у матчі з Янг Бойз

 Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо

Найбільш ефективним гравцем Динамо у матчі 3-го туру Ліги Європи проти Янг Бойз (2:2) став нападник Дьємерсі Мбокані.

Згідно із даними компанії InStat форвард із ДР Конго заробив індекс гри 313 балів.

Мбокані виконав 51 ТТД з дуже низьким, як для форварда браком у 24 відсотки, пише zbirna.com.

На його рахунку п'ять обводок і три удари по воротах, один із яких завершився голом.

Також Мбокані заробив чотири штрафні і досяг успіху в єдиноборствах, вигравши боротьбу 15 разів з 24-х спроб. На другому поверсі вдалими виявилися 8 дуелей з 11-ти.

Додамо, що на рахунку африканця 8 голів у 16 матчах сезону-2017/18.

Раніше повідомлялося, що нападник киян Жуніор Мораес вважає, що його команді у матчі із Янг Бойз трохи не пощастило.
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