Хацкевич показав найкращий результат Динамо за попередні сезони у Лізі Європи

Олександр Хацкевич. Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич став найбільш ефективним з усіх керманичів киян, які тренували команду в попередніх виступах у Лізі Європи.

Після першого кола групового турніру в активі біло-синіх сім очок - такого результату після трьох матчів не вдавалося досягти попереднім наставникам.

Нагадаємо, що під час виступів динамівців у Лізі Європи командою керували Валерій Газзаєв, Олегу Лужний, Олег Блохін, Юрій Сьомін та Сергій Ребров, пише zbirna.com.

19 жовтня Динамо зіграло з Янг Бойз унічию 2:2 у третьому турі Ліги Європи.

Кияни двічі програвали по ходу зустрічі, але голи Дьємерсі Мбокані та Миколи Морозюка принесли команді одне очко, що дозволило українцям залишитися на чолі групи В.

Раніше Олександр Хацкевич після гри заявив, що цей результат дався команді високою ціною.

При цьому нападник киян Жуніор Мораес вважає, що його команді трохи не пощастило.