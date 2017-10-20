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20.10.2017  10:20

Україна може зіграти проти Словаччини без гравців молодіжки

 Віктор Коваленко. Фото: zbirna.com

Збірна України у товариській зустрічі проти Словаччини 10 листопада може залишитися без підтримки молодих гравців.

Група виконавців, яка провела за національну команду по декілька поєдинків, може пропустити чергову гру команди.

Головний тренер команди U-21 Олександр Головко заявив у коментарі zbirna.com, що поки не обговорював із Андрієм Шевченком дане питання.

Проте молодіжна збірна у міжнародну паузу в листопаді проводить два поєдинки відбору на Євро-2019, на якому розігрується ще й путівка на Олімпіаду-2020, тому цей період стане дуже важливим для команди Головка.

Очевидно, що наставник молодіжки розраховує в зустрічах із Англією та Шотландією на Віктора Коваленка, Артема Бєсєдіна, Олександра Зінченка, Миколу Матвієнка.

Також мова йде і про тих, хто брав участь у зборах команди Шевченка, але поки не закріпився в національній збірній - Андрій Лунін, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Павло Лук'янчук.

Нагадаємо, що молодіжка займає у своїй відбірковій групі четверту сходинку із 5 очками, проте українці провели три гри.

10 жовтня в Києві молодіжна збірна не втримала перемогу у зустрічі з Нідерландами, зігравши 1:1.

 

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