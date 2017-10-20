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20.10.2017  11:16

Українець Соболь віддав чудовий гольовий пас у матчі Славії в Лізі Європи

 Едуард Соболь. Фото: ФК Славія

Український захисник празької Славії Едуард Соболь допоміг своїй команді зіграти внічию з іспанським Вільярреалом у 3-му турі Ліги Європи.

Українець, який виступає за чехів на правах оренди, а його контракт належить Шахтарю, взяв участь у першому голі матчу.

На 18-й хвилині він вивів на ударну позицію Томаша Нецида і той відкрив рахунок ударом головою.

Гра завершилася внічию 2:2, незважаючи на те, що Славія вела в рахунку 2:0.

У групі А Славія йде на першій сходинці із п'ятьма очками в активі. Стільки ж у Вільярреала, але завдяки додатковим показникам команда, в якій крім Соболя виступає ще один українець Руслан Ротань, випереджає конкурента.

Раніше повідомлялося, що Ротань провів гру за Славію у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.
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