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20.10.2017  11:39

У Реалі хочуть якнайшвидше позбутися одного із найдорожчих гравців у світі

 Гарет Бейл. Фото: Реал Мадрид

У Реалі розчаровані тим, що клуб продав влітку валлійця Гарета Бейла, проте сподіваються, що найближчим часом він залишить Мадрид.

У 2013 році атакувальний футболіст перейшов до Королівського клубу із Тоттенгема за рекордні для світового футболу 100 мільйонів євро.

Проте в цьому сезоні Бейл демонструє далеко не той футбол, що раніше: через травму він зіграв лише в 9 поєдинках, забивши три голи.

Президент Вершкових Флорентино Перес хоче позбутися гравця із великою зарплатою якнайшвидше та ще й відбити гроші за його трансфер у 2013-му, пише Diario Gol.

Раніше повідомлялося, що Бейл може стати частиною угоди по трансферу нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Також Бейлом цікавляться у Манчестер Юнайтед.
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