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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 11:39
У Реалі хочуть якнайшвидше позбутися одного із найдорожчих гравців у світі
|Гарет Бейл. Фото: Реал Мадрид
У Реалі розчаровані тим, що клуб продав влітку валлійця Гарета Бейла, проте сподіваються, що найближчим часом він залишить Мадрид.
У 2013 році атакувальний футболіст перейшов до Королівського клубу із Тоттенгема за рекордні для світового футболу 100 мільйонів євро.
Проте в цьому сезоні Бейл демонструє далеко не той футбол, що раніше: через травму він зіграв лише в 9 поєдинках, забивши три голи.
Президент Вершкових Флорентино Перес хоче позбутися гравця із великою зарплатою якнайшвидше та ще й відбити гроші за його трансфер у 2013-му, пише Diario Gol.
Раніше повідомлялося, що Бейл може стати частиною угоди по трансферу нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.
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