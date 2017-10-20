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20.10.2017  12:59

Зоря втратила провідного захисника на місяць

 Василь Прийма (на передньому плані). Фото: ФК Зоря

Захисник Зорі Василь Прийма вибув на місяць через травму стегна, яку він отримав у матчі Ліги Європи проти Герти (2:1).

Василь пропустить щонайменше один місяць і не зможе допомогти своїй команді у наступному протистоянні проти Герти, яке відбудеться 2 листопада в Берліні.

"Травма та ж, що і була раніше. Відчував, що стрельнуло в нозі. Якесь невезіння для мене", - відзначив Прийма в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Таке ж саме пошкодження Прийма отримав у вересні під час матчу із Шахтарем в рамках 8-го туру УПЛ, пише sportarena.com.

Завдяки перемозі над Гертою Зоря закріпилася на другій сходинці турнірної таблиці у квартеті J.

Раніше, захисник Зорі Олександр Сваток, який замінив травмованого Прийму на 23-й хвилині, розповів, як йому вдалося забити перший у кар'єрі гол.

Саме цей влучний удар і приніс луганцям перемогу.
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