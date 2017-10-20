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20.10.2017  13:00

Блаттер приїде на ЧС-2018 в Росії на запрошення Путіна

Скандально відомго екс-прехзидент ФІФА Йозефа Блаттера особисто запросив відвідати ЧС-2018 Владімір Путін.

Про це повідомляє AFP.

Швейцарець покинув свою посаду в 2015 році через розгорівшийся корупційний скандал і був відсторонений від футболу на 8 років.

Блаттеру було висунуто обвинувачення в переводі 2-х млн. швейцарських Мішелю Платіні, який на той час займав посаду президента УЄФА.

Згодом термін дискваліфікації було скорочено до 6 років, пише Динамоманія.

Раніше повідомлялося, що Лозанський суд залишив у силі відсторонення Блаттера від футболу на 6 років.
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