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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 13:00
Блаттер приїде на ЧС-2018 в Росії на запрошення Путіна
Скандально відомго екс-прехзидент ФІФА Йозефа Блаттера особисто запросив відвідати ЧС-2018 Владімір Путін.
Про це повідомляє AFP.
Швейцарець покинув свою посаду в 2015 році через розгорівшийся корупційний скандал і був відсторонений від футболу на 8 років.
Блаттеру було висунуто обвинувачення в переводі 2-х млн. швейцарських Мішелю Платіні, який на той час займав посаду президента УЄФА.
Згодом термін дискваліфікації було скорочено до 6 років, пише Динамоманія.
Раніше повідомлялося, що Лозанський суд залишив у силі відсторонення Блаттера від футболу на 6 років.
#UPDATE "I will go to the World Cup in Russia!" Defiant Blatter gets personal invite from Putin despite football ban https://t.co/zlp96EK0Ym pic.twitter.com/oHDjLrQYhp— AFP news agency (@AFP) 20 октября 2017 г.
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