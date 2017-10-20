УЄФА може покарати Спартак за поведінку вболівальників

Вболівальники Спартака

Московський Спартак може бути покараний за расистські вигуки вболівальників під час матчу юнацької Ліги УЄФА проти Ліверпуля.

Про це заявили в прес-службі УЄФА

Рішення про дану справу організація оголосить на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що вболівальники червоно-білих співали расистські пісні про мавп, намагаючись тим самим принизити нападаючого Луверпуля U-19 Боббі Адаканьє.