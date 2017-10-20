Останнє в розділі
20 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 13:21
УЄФА може покарати Спартак за поведінку вболівальників
|Вболівальники Спартака
Московський Спартак може бути покараний за расистські вигуки вболівальників під час матчу юнацької Ліги УЄФА проти Ліверпуля.
Про це заявили в прес-службі УЄФА
Рішення про дану справу організація оголосить на початку наступного тижня.
Нагадаємо, що вболівальники червоно-білих співали расистські пісні про мавп, намагаючись тим самим принизити нападаючого Луверпуля U-19 Боббі Адаканьє.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua