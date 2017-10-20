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20.10.2017  13:31

Хаві розповів, коли він дізнався про наміри Неймара перейти у ПСЖ

 Неймар. Фото: Instagram

Бразильський нападник Неймар повідомив про свої наміри залишити Барселону і перейти в ПСЖ ще під час весілля Ліонеля Мессі 1 липня.

Про це в інтерв'ю BBC розповів колишній капітан Барселони Хаві.

"Неймар сказав мені, що хотів би змінити команду. Я запитав, чому, і він відповів, що не відчуває себе щасливим і вважав за краще б швидше піти за новим європейським викликом і досвідом в ПСЖ", - зізнався Хаві.

Нагадаємо, що трансфер Неймара до ПСЖ відбувся через місяць після того, як Мессі одружився.

За те, що один із найкращих нападників світу грав у Парижі, було заплачено понад 220 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Неймара оштрафовано на 1,2 мільйони долларів за несплату частини податків.
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