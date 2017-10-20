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18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 13:40
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Роми
|Антоніо Рюдігер
Після матчу 3-го туру Ліги чемпіонів між Челсі і Ромою УЄФА відкрила дисципліінарну справи проти ітвлійського гранду.
Про це повідомив офіційний сайт організації.
Звинувачення висунуті за расистські скандування вболівальників.
Судячи з усього образи римських тіффозі були адресані колишньому захисникові Роми Антоніо Рюдігеру, який зараз е гравцем Челсі.
Справу буде розглянуто 16 листопада, пише Трибуна.
Нагадаємо, що матч 3-го туру між Чеслі та Ромою закінчився нічиєю 3:3.
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