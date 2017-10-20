УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Роми

Антоніо Рюдігер

Після матчу 3-го туру Ліги чемпіонів між Челсі і Ромою УЄФА відкрила дисципліінарну справи проти ітвлійського гранду.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Звинувачення висунуті за расистські скандування вболівальників.

Судячи з усього образи римських тіффозі були адресані колишньому захисникові Роми Антоніо Рюдігеру, який зараз е гравцем Челсі.

Справу буде розглянуто 16 листопада, пише Трибуна.

Нагадаємо, що матч 3-го туру між Чеслі та Ромою закінчився нічиєю 3:3.