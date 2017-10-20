Мбокані визнано найкращим у грі проти Янг Бойза

Д'ємерсі Мбокані

Форвард київського Динамо Д'ємерсі Мбокані став найкращим гравцем матчу 3-го туру ЛЄ проти Янг-Бойза.

Про це повідомляє авторитетний ресурс WhoScored.

31-річний конголезець отримав найвищий бал - 8,8.

Мбокані став автором першого голу киян у матчі, а також наніс 3 удари, 2 з яких в площину вороіт.

Нарахунку Д'ємерсі 4 успішно виконані обводки та 1 підбирання.

Другий показник у півзахисника Динамо Миколи Морозюка, оцінка якого - 8,2, пише Трибуна.

Нагадаємо, що київське Динамо не змогло обіграти Янг Бойз у матчі 3-го туру ЛЄ.