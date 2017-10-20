Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Дніпро-1 на віїзді впевнено переміг Реал-Фарму. Інші матчі 18 туру Другої ліги
Ахметов заплатив 1 мільйон долларів Марлосу
ЗМІ: Роналду буде визнано гравцем року за версією ФІФА
Новини
17:01
Футбол. Дніпро-1 на віїзді впевнено переміг Реал-Фарму. Інші матчі 18 туру Другої ліги
16:25
Футбол. Ахметов заплатив 1 мільйон долларів Марлосу
16:11
Футбол. ЗМІ: Роналду буде визнано гравцем року за версією ФІФА
15:41
Теніс. Світоліна дізналася імена суперниць на Підсумковому турнірі WTA
15:29
Футбол. Стали відомими суми, які заробили українські клуби в ЛЄ 2016/2017
15:11
Футбол. Василь Сачко: Після виклику до збірної у Пердути виросли крила
14:58
Футбол. Букмекери не вірять в звільнення Хацкевича до кінця року
14:38
Футбол. Салах - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів
Усі новини
43 перегляди Версія для друку    Коментарі  [  ]
20.10.2017  14:14

Мбокані визнано найкращим у грі проти Янг Бойза

Д'ємерсі Мбокані

Форвард київського Динамо Д'ємерсі Мбокані став найкращим гравцем матчу 3-го туру ЛЄ проти Янг-Бойза.

Про це повідомляє авторитетний ресурс WhoScored.

31-річний конголезець отримав найвищий бал - 8,8.

Мбокані став автором першого голу киян у матчі, а також наніс 3 удари, 2 з яких в площину вороіт.

Нарахунку Д'ємерсі 4 успішно виконані обводки та 1 підбирання.

Другий показник у півзахисника Динамо Миколи Морозюка, оцінка якого - 8,2, пише Трибуна.

Нагадаємо, що київське Динамо не змогло обіграти Янг Бойз у матчі 3-го туру ЛЄ.
Читай також
Мбокані залишив Динамо через проблеми із паспортом
Мбокані не проти продовжити контракт з Динамо
Динамо - Янг Бойз: Мбокані, Шепелєв, Кадар вийдуть у старті киян, Кендзьора - у запасі
Мбокані визнано найкращим гравцем 2-го туру УПЛ

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.10.2017

Динамо - Янг Бойз. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  