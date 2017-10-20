Останнє в розділі
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 14:14
Мбокані визнано найкращим у грі проти Янг Бойза
|Д'ємерсі Мбокані
Форвард київського Динамо Д'ємерсі Мбокані став найкращим гравцем матчу 3-го туру ЛЄ проти Янг-Бойза.
Про це повідомляє авторитетний ресурс WhoScored.
31-річний конголезець отримав найвищий бал - 8,8.
Мбокані став автором першого голу киян у матчі, а також наніс 3 удари, 2 з яких в площину вороіт.
Нарахунку Д'ємерсі 4 успішно виконані обводки та 1 підбирання.
Другий показник у півзахисника Динамо Миколи Морозюка, оцінка якого - 8,2, пише Трибуна.
Нагадаємо, що київське Динамо не змогло обіграти Янг Бойз у матчі 3-го туру ЛЄ.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua