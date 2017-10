Салах - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха вболівальники визнали кращим гравцем 3-го ігрового тижня в ЛЧ.

Про це йдеться на офіційному твіттері УЄФА.

В голосуванні на офіційному сайті УЄФА 25-річний хавбек набрав 51% голосів, випередивши Дженка Тосуна з турецького Бешикташа, який набрав 33% голосів.

Нагадаємо, що команда Салаха Ліверпуль розтрощила на виізді словенський Марібор з рахунком 7:0.

⚽️ #UCL Player of the Week 🌟



🥇 @22mosalah

👉 51% of votes pic.twitter.com/Tp2ReniwBM