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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 14:38
Салах - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів
Вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха вболівальники визнали кращим гравцем 3-го ігрового тижня в ЛЧ.
Про це йдеться на офіційному твіттері УЄФА.
В голосуванні на офіційному сайті УЄФА 25-річний хавбек набрав 51% голосів, випередивши Дженка Тосуна з турецького Бешикташа, який набрав 33% голосів.
Нагадаємо, що команда Салаха Ліверпуль розтрощила на виізді словенський Марібор з рахунком 7:0.
⚽️ #UCL Player of the Week 🌟— Champions League (@ChampionsLeague) 20 октября 2017 г.
🥇 @22mosalah
👉 51% of votes pic.twitter.com/Tp2ReniwBM
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