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20.10.2017  14:58

Букмекери не вірять в звільнення Хацкевича до кінця року

Олександр Хацкевич

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич зустріне новий рік в статусі керманича клубу.

Так вважає букмекерська контора Фаворит.

Незважаючи на те, що динамівці в останніх 4 матчах не можуть перемогти, спеціалісти букмекерської контори не особливо вірять в звільнення Хацкевича найближчим часом.

Так, вірогідність того, що білоруський спеціаліст покине свій пост вони оцінюють коефіцієнтом 6, в той же же час ставка на те, що Хацкевич залишиться лише - 1,18, пише SportArena

Як писалося раніше, донецький Шахтар - фаворит у грі 13-го туру чемпіонату України з Динамо.
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