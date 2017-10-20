Василь Сачко: Після виклику до збірної у Пердути виросли крила

Василь Сачко

До збірної України можна потрапити з будь-якої команди.

Так вважає головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко.

"Я впевнений, що тренери національної збірної також звернули увагу і на нашого нападника Юрія Коломойця", - сказав Сачко.

"Андрій Шевченко слідкує за всіма футболістами і нещодавній виклик Ігора Пердути тому підтвердженням", - впевнений головний тренер полтавців.

"Двері в збірну відчинені для кожного - сьогодні туди можна потрапити і з Ворскли, і з Олімпіка", - зауважив спеціалість в інтерв'ю Команда 1.

Нагадаємо, що Василя Сачка було визнано найкращим тренером УПЛ в 11 турі.