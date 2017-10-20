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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 15:11
Василь Сачко: Після виклику до збірної у Пердути виросли крила
|Василь Сачко
До збірної України можна потрапити з будь-якої команди.
Так вважає головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко.
"Я впевнений, що тренери національної збірної також звернули увагу і на нашого нападника Юрія Коломойця", - сказав Сачко.
"Андрій Шевченко слідкує за всіма футболістами і нещодавній виклик Ігора Пердути тому підтвердженням", - впевнений головний тренер полтавців.
"Двері в збірну відчинені для кожного - сьогодні туди можна потрапити і з Ворскли, і з Олімпіка", - зауважив спеціалість в інтерв'ю Команда 1.
Нагадаємо, що Василя Сачка було визнано найкращим тренером УПЛ в 11 турі.
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