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20.10.2017  15:29

Стали відомими суми, які заробили українські клуби в ЛЄ 2016/2017

Ліга Європи

Донецький Шахтар заробив більше всіх серед українських команд в минулорічній Лізі Європи.

Про це говориться в фінансовому докладі на офіційному сайті УЄФА.

Команда Паулу Фонсеки заробила 7,408,809 євро.

Інший український представник в ЛЄ луганська Зоря поповнила свій бюджет на 3,740,928 євро.

Більше за всіх заробив перемржець турніру англійський Манчестер Юнайтед - 44,503,170 євро, повідомляє isport.

Нагадаємо, що напередодні Зоря вирвала перемогу у Герти і закріпилася на 2-у місці групи J Ліги Європи.
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