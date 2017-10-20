Стали відомими суми, які заробили українські клуби в ЛЄ 2016/2017

Ліга Європи

Донецький Шахтар заробив більше всіх серед українських команд в минулорічній Лізі Європи.

Про це говориться в фінансовому докладі на офіційному сайті УЄФА.

Команда Паулу Фонсеки заробила 7,408,809 євро.

Інший український представник в ЛЄ луганська Зоря поповнила свій бюджет на 3,740,928 євро.

Більше за всіх заробив перемржець турніру англійський Манчестер Юнайтед - 44,503,170 євро, повідомляє isport.

Нагадаємо, що напередодні Зоря вирвала перемогу у Герти і закріпилася на 2-у місці групи J Ліги Європи.