Останнє в розділі
89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 15:29
Стали відомими суми, які заробили українські клуби в ЛЄ 2016/2017
|Ліга Європи
Донецький Шахтар заробив більше всіх серед українських команд в минулорічній Лізі Європи.
Про це говориться в фінансовому докладі на офіційному сайті УЄФА.
Команда Паулу Фонсеки заробила 7,408,809 євро.
Інший український представник в ЛЄ луганська Зоря поповнила свій бюджет на 3,740,928 євро.
Більше за всіх заробив перемржець турніру англійський Манчестер Юнайтед - 44,503,170 євро, повідомляє isport.
Нагадаємо, що напередодні Зоря вирвала перемогу у Герти і закріпилася на 2-у місці групи J Ліги Європи.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua