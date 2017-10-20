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20.10.2017  16:11

ЗМІ: Роналду буде визнано гравцем року за версією ФІФА

Кріштіану Роналду

Нападаючого мадридського Реалу та збірної Португалії Кріштіану Роналду буде визнано гравцем року за версією ФІФА.

Про це стверджує видання Marca.

Крім португальця на цю премію наміновано також Ліонеля Мессі та Неймара.

Церемонія нагородження  ФІФА відбудеться 23 жовтня в Лондоні.

На ній також будуть визначені кращі гравці в кількох номінаціях: кращей гравець серед чоловіків, кращей гравець серед жінок, кращий чоловічий тренер, кращий воротар, а також кращий гравець.

Минулого року Роналду став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, забивши 12 голів в 13 матчах, пише Чемпіонат.

Нагадаємо, що нещодавно Кріштіану Роналду обійшов Рауля за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.
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