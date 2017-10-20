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20.10.2017  16:25

Ахметов заплатив 1 мільйон долларів Марлосу

Марлос

Власник Шахтаря Рінат Ахметов заплатив 1 млн. долларів бразильському гравцеві гірників Марлосу за згоду прийняти українське громадянство.

Про це повідомляє Українська правда.

Таким чином Ахметов вирішив питання що до продовження контракту з півзахисником.

Марлос погодився підписати контракт на 4 роки, а до виплати бонуса погоджувався лише на 2 роки, пише видання.

Як писалося раніше, Марлос радий тому, що отримав українське громадянство.
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