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86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 16:25
Ахметов заплатив 1 мільйон долларів Марлосу
|Марлос
Власник Шахтаря Рінат Ахметов заплатив 1 млн. долларів бразильському гравцеві гірників Марлосу за згоду прийняти українське громадянство.
Про це повідомляє Українська правда.
Таким чином Ахметов вирішив питання що до продовження контракту з півзахисником.
Марлос погодився підписати контракт на 4 роки, а до виплати бонуса погоджувався лише на 2 роки, пише видання.
Як писалося раніше, Марлос радий тому, що отримав українське громадянство.
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