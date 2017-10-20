Останнє в розділі
Футбол. УЄФА може покарати Емері
77 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 17:57
Дніпро-1 на віїзді впевнено переміг Реал-Фарму. Інші матчі 18 туру Другої ліги
Відбулися матчі 18-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги.
Дніпро-1 впевнено розправився з Реал-Фармою і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці Групи Б другої ліги.
Зазначимо, що за дніпровців відзначилися колишні гравці збірної України - Сергій Кравченко та Володимир Польовий.
Чемпіонат України з футболу.
Друга ліга
18 тур
20 жовтня
Суднобудівник - Таврія-Сімферополь 0:0 (0:0)
Реал Фарма - Дніпро-1 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - Кравченко (82), 0:2 - Войцеховський (87), 0:3 - Польовий (90+4)
Львів - Скала 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Бухал (10), 1:1 - Подоляк (51)
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua