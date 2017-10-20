Дніпро-1 на віїзді впевнено переміг Реал-Фарму. Інші матчі 18 туру Другої ліги

Відбулися матчі 18-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги.

Дніпро-1 впевнено розправився з Реал-Фармою і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці Групи Б другої ліги.

Зазначимо, що за дніпровців відзначилися колишні гравці збірної України - Сергій Кравченко та Володимир Польовий.

Чемпіонат України з футболу.

Друга ліга

18 тур

20 жовтня

Суднобудівник - Таврія-Сімферополь 0:0 (0:0)

Реал Фарма - Дніпро-1 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - Кравченко (82), 0:2 - Войцеховський (87), 0:3 - Польовий (90+4)

Львів - Скала 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Бухал (10), 1:1 - Подоляк (51)