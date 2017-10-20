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165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 17:26
Даріо Срна може увійти до тренерського штабу збірної
|Даріо Срна
Капітан донецького Шахтаря може увійти до тренерського штабу збірної Хорватії з футболу.
Про це повідомляє Jutarnji List.
В цьому дуже зацікавлений головний тренер хорватів Златко Даліч.
Даліч вже мав зустріч з Даріо Срною та Івіцею Олічем, який вже увійшов до тренерського штабу збірної.
Наставник хорватів хотів щоб Даріо приступив до роботи в збірній ще до матчів плей-офф проти збірної Греції, але назаваді цьому став допінговий скандал навколо Срни.
Існує вірогіднсть, що захисник Шахтаря увійде до штабу національної збірної у випадку виходу команди до ЧС-2018, пише ISport.
Як писалося раніше, Даріо Срна хоче довести, що не вживав заборонених припаратів.
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