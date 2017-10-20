Даріо Срна може увійти до тренерського штабу збірної

Даріо Срна

Капітан донецького Шахтаря може увійти до тренерського штабу збірної Хорватії з футболу.

Про це повідомляє Jutarnji List.

В цьому дуже зацікавлений головний тренер хорватів Златко Даліч.

Даліч вже мав зустріч з Даріо Срною та Івіцею Олічем, який вже увійшов до тренерського штабу збірної.

Наставник хорватів хотів щоб Даріо приступив до роботи в збірній ще до матчів плей-офф проти збірної Греції, але назаваді цьому став допінговий скандал навколо Срни.

Існує вірогіднсть, що захисник Шахтаря увійде до штабу національної збірної у випадку виходу команди до ЧС-2018, пише ISport.

Як писалося раніше, Даріо Срна хоче довести, що не вживав заборонених припаратів.