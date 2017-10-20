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20.10.2017  17:38

Хачеріді готується до гри з Шахтарем

Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо

Захисник київського Динамо Євген Хачеріді готується до гри з Шахтарем в загальній групі.

Про це заявив лікар команди Леонід Миронов.

"У Хачеріді було запалення сухожилля напівсухожильного м'язу. Уже сьогодні Женя тренувався у загальній групі і повноцінно готується до гри з "Шахтарем", - розповів головний лікар клубу Леонід Миронов офіційному сайту киян.

Нагадаємо, що 34-й номер киян пропустив гру з Чорноморцем через дискваліфікацію і не встиг відновитися до гри проти Янг Бойз.

Як повідомлялося, напередодні Хачеріді змінив свого агента.
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