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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 17:38
Хачеріді готується до гри з Шахтарем
|Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо
Захисник київського Динамо Євген Хачеріді готується до гри з Шахтарем в загальній групі.
Про це заявив лікар команди Леонід Миронов.
"У Хачеріді було запалення сухожилля напівсухожильного м'язу. Уже сьогодні Женя тренувався у загальній групі і повноцінно готується до гри з "Шахтарем", - розповів головний лікар клубу Леонід Миронов офіційному сайту киян.
Нагадаємо, що 34-й номер киян пропустив гру з Чорноморцем через дискваліфікацію і не встиг відновитися до гри проти Янг Бойз.
Як повідомлялося, напередодні Хачеріді змінив свого агента.
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