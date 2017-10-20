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20.10.2017  18:11

УЄФА може покарати Емері

Унаї Емері

Головний тренер французького ПСЖ Унаї Емері  може бути покараним за непрофесіональне відношення до організації.

Про це повідомляє Le Parisien.

Причиною цьому можуть стати систематичні запізнення гравців ПСЖ з виходом на поле в офіційних матчах.

Раніше аналогічне покарання отримував Лоран Блан під час роботи з тим же ПСЖ, пише Чемпіонат.

Як стало відомо раніше, президент ПСЖ підозрюється в корупції
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