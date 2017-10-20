Останнє в розділі
Футбол. УЄФА може покарати Емері
34 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 18:11
УЄФА може покарати Емері
|Унаї Емері
Головний тренер французького ПСЖ Унаї Емері може бути покараним за непрофесіональне відношення до організації.
Про це повідомляє Le Parisien.
Причиною цьому можуть стати систематичні запізнення гравців ПСЖ з виходом на поле в офіційних матчах.
Раніше аналогічне покарання отримував Лоран Блан під час роботи з тим же ПСЖ, пише Чемпіонат.
Як стало відомо раніше, президент ПСЖ підозрюється в корупції
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua