Олександр Головко: Янг Бойз виглядає зараз значно краще ніж влітку

Олександр Головко

Величезне бажання Сидорчука у грі проти Янг Бойз переважало здоровий глузд.

Про це заявив тренер молодіжної збірної України Олександр Головко в єфірі каналу Футбол.

"Янг Бойз зараз виглядає сильнішим, ніж влітку під час свого вояжу до Києва в кваліфікації ЛЧ", - вважає екс-футболіст Динамо.

"Сидорчук є ключовим гравце Динамо, команди, яка вийшла грати на перемогу", - зазначив спеціаліст

"Зараз така ситуація, коли на Сидорчука лягла величезна відповідальність, і він має навчитися з нею справлятися", - цитує Головка телеканал Футбол.

Як повідомлялоя раніше, київське Динамо понесло серйозні втрати перед грою з Шахтарем в чемпіонаті України.