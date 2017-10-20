Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Верес припинив співпрацю з Федорчуком
Тайсон викликаний в збірну Бразилії на товариські матчі проти Японії та Англії
Дентіньо готується до матчу з Динамо
Новини
19:17
Футбол. Верес припинив співпрацю з Федорчуком
19:13
Футбол. Тайсон викликаний в збірну Бразилії на товариські матчі проти Японії та Англії
19:02
Футбол. Дентіньо готується до матчу з Динамо
18:46
Футбол. Інгулець та Авангард переможця не виявили. Інші матчі 18 туру Першої ліги
18:40
Футбол. Олександр Головко: Янг Бойз виглядає зараз значно краще ніж влітку
18:26
Хокей. Донбас обіграв естонську Нарву в Континентальному кубку
18:11
Футбол. УЄФА може покарати Емері
17:57
Футбол. Дніпро-1 на віїзді впевнено переміг Реал-Фарму. Інші матчі 18 туру Другої ліги
Усі новини
13 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
20.10.2017  18:40

Олександр Головко: Янг Бойз виглядає зараз значно краще ніж влітку

Олександр Головко

Величезне бажання Сидорчука у грі проти Янг Бойз переважало здоровий глузд.

Про це заявив тренер молодіжної збірної України Олександр Головко в єфірі каналу Футбол.

"Янг Бойз зараз виглядає сильнішим, ніж влітку під час свого вояжу до Києва в кваліфікації ЛЧ", - вважає екс-футболіст Динамо.

"Сидорчук є ключовим гравце Динамо, команди, яка вийшла грати на перемогу", - зазначив спеціаліст

"Зараз така ситуація, коли на Сидорчука лягла величезна відповідальність, і він має навчитися з нею справлятися", - цитує Головка телеканал Футбол.

Як повідомлялоя раніше, київське Динамо понесло серйозні втрати перед грою з Шахтарем в чемпіонаті України.
Читай також
Головко викличе в "молодіжку" легіонера із Серії А
Головко назвав склад на товариські матчі з Туреччиною та Сербією
Головко, Єзерський та Левченко відвідали матч Аякс U-19 – Динамо U-19
Головко: Абсолютно нормальна група, з усіма командами можна грати

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.10.2017

Динамо - Янг Бойз. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  