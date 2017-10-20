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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 18:40
Олександр Головко: Янг Бойз виглядає зараз значно краще ніж влітку
|Олександр Головко
Величезне бажання Сидорчука у грі проти Янг Бойз переважало здоровий глузд.
Про це заявив тренер молодіжної збірної України Олександр Головко в єфірі каналу Футбол.
"Янг Бойз зараз виглядає сильнішим, ніж влітку під час свого вояжу до Києва в кваліфікації ЛЧ", - вважає екс-футболіст Динамо.
"Сидорчук є ключовим гравце Динамо, команди, яка вийшла грати на перемогу", - зазначив спеціаліст
"Зараз така ситуація, коли на Сидорчука лягла величезна відповідальність, і він має навчитися з нею справлятися", - цитує Головка телеканал Футбол.
Як повідомлялоя раніше, київське Динамо понесло серйозні втрати перед грою з Шахтарем в чемпіонаті України.
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