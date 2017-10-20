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20 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 18:46
Інгулець та Авангард переможця не виявили. Інші матчі 18 туру Першої ліги
В 18 турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Інгулець на своєму полі приймав Авангард.
Команди за 90 хвилин гри переможця не виявили. Гра закінчилася з рахунком 0:0
Чемпіонат України з футболу.
Перша ліга
18 тур
20 жовтня
Інгулець - Авангард 0:0 (0:0)
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