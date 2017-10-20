Інгулець та Авангард переможця не виявили. Інші матчі 18 туру Першої ліги

В 18 турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Інгулець на своєму полі приймав Авангард.

Команди за 90 хвилин гри переможця не виявили. Гра закінчилася з рахунком 0:0

Чемпіонат України з футболу.

Перша ліга

18 тур

20 жовтня

Інгулець - Авангард 0:0 (0:0)