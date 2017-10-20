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5 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 19:02
Дентіньо готується до матчу з Динамо
|Дентіньо
Півзахисник Шахтаря Дентіньо повернувся в загальну групу і готується до матчу з Динамо.
Про це пише сайт гірників.
Нагадаємо, бразилець через травму пропустив матчі з Ворсклою і Феєнордом.
Додамо, що Максим Малишев та Сергій Кривцов все ще відновлюються після травм.
Як відомо, матч Динамо - Шахтар відбудеться 22 жовтня.
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