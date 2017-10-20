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9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 19:13
Тайсон викликаний в збірну Бразилії на товариські матчі проти Японії та Англії
Півзахисник Шахтаря Тайсон отримав виклик в збірну Бразилії.
OFFICIAL:— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 20 жовтня 2017 р.
Brazil's 25-man squad for the next preparatory games vs Japan in France on November 10, and vs England in England on November 14. pic.twitter.com/aPF9wKu2fq
Відзначимо, що не отримав виклик інший півзахисник Шахтаря - Фред.
Нагадаємо, Бразилія зіграє проти Японії 10 листопада, з Англією - 14 листопада.
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