Тайсон викликаний в збірну Бразилії на товариські матчі проти Японії та Англії

Півзахисник Шахтаря Тайсон отримав виклик в збірну Бразилії.

OFFICIAL:



Brazil's 25-man squad for the next preparatory games vs Japan in France on November 10, and vs England in England on November 14. pic.twitter.com/aPF9wKu2fq — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 20 жовтня 2017 р.

Відзначимо, що не отримав виклик інший півзахисник Шахтаря - Фред.

Нагадаємо, Бразилія зіграє проти Японії 10 листопада, з Англією - 14 листопада.