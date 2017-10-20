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40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 19:17
Верес припинив співпрацю з Федорчуком
Верес припинив співпрацю з футболістом Валерієм Федорчуком на підставі попередньої домовленості, відображеної в контракті між клубом і футболістом.
🔥Маємо не зовсім хороші новини. "Верес" та Валерій Федорчук - припинили співпрацю...https://t.co/YtmhqrxyxB pic.twitter.com/EfI76uBrT9— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) 20 жовтня 2017 р.
У нинішньому сезоні Валерій провів за нашу команду 9 матчів, в яких забив 1 гол, зробив 3 результативні передачі, а також отримав 3 попередження.
Як відомо, напередодні була інформація, що Верес прозвітує щодо реконструкції Авангарду 20 жовтня.
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