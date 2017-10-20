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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 20:26
Шахтар в рейтингу УЄФА опустився на 18-е місце, Динамо - 25-е
Шахтар опустився на одну сходинку в клубному рейтингу УЄФА.
Донецький клуб пропустив вперед Зеніт і тепер займає 18-у позицію в рейтингу найкращих команд Європи.
Динамо як і раніше перебуває на 25-му місці, Дніпро опустився на 41-е, Зоря піднялася на 106-е місце, обігнавши Чорноморець, який тепер 107-й, пише tribuna.com.
Нагадаємо, рейтинг впливає на посів під час жеребкування єврокубків.
Раніше повідомлялося, що Шахтар - четвертий у Європі за відсотком володіння м'ячем.
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