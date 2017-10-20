Шахтар в рейтингу УЄФА опустився на 18-е місце, Динамо - 25-е

Шахтар опустився на одну сходинку в клубному рейтингу УЄФА.

Донецький клуб пропустив вперед Зеніт і тепер займає 18-у позицію в рейтингу найкращих команд Європи.

Динамо як і раніше перебуває на 25-му місці, Дніпро опустився на 41-е, Зоря піднялася на 106-е місце, обігнавши Чорноморець, який тепер 107-й, пише tribuna.com.

Нагадаємо, рейтинг впливає на посів під час жеребкування єврокубків.

Раніше повідомлялося, що Шахтар - четвертий у Європі за відсотком володіння м'ячем.