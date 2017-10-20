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60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 20:31
Сидорчук полетить у Барселону на обстеження
|Сергій Сидорчук
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук пройде додаткове обстеження у Барселоні.
Про це розповів клубний лікар Леонід Миронов.
"Сергій Сидорчук, який отримав травму коліна, в понеділок вирушить до Барселони на консультацію та обстеження до професора Рамона", - сказав він.
"Спостереження і огляд, проведені в Києві, нас не влаштували – є певні сумніви щодо діагнозу", – розповів Миронов офіційному сайту Динамо.
Нагадаємо, що Сидорчук через травму був змушений достроково покинути поле у матчі Ліги Європи проти Янг Бойз.
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