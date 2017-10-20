Сидорчук полетить у Барселону на обстеження

Сергій Сидорчук

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук пройде додаткове обстеження у Барселоні.

Про це розповів клубний лікар Леонід Миронов.

"Сергій Сидорчук, який отримав травму коліна, в понеділок вирушить до Барселони на консультацію та обстеження до професора Рамона", - сказав він.

"Спостереження і огляд, проведені в Києві, нас не влаштували – є певні сумніви щодо діагнозу", – розповів Миронов офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, що Сидорчук через травму був змушений достроково покинути поле у матчі Ліги Європи проти Янг Бойз.