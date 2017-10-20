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12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 21:19
Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом.
Гра відбудеться 20-го жовтня, Початок - о 21.30 за київським часом.
Як відомо, минулий матч з Гертою українець також починав в запасі.
Das ist unsere Start-1⃣1⃣ für das Heimspiel gegen den @1FSVMainz05❗️ #S04M05 pic.twitter.com/zaZiB1CPtA— FC Schalke 04 (@s04) 20 октября 2017 г.
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