Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Екс-тренер Динамо продовжить кар'єру в Катарі
Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом
Сидорчук полетить у Барселону на обстеження
Новини
21:25
Футбол. Екс-тренер Динамо продовжить кар'єру в Катарі
21:22
Баскетбол. Форвард Дніпра самовільно залишив команду
21:19
Футбол. Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом
20:31
Футбол. Сидорчук полетить у Барселону на обстеження
20:26
Футбол. Шахтар в рейтингу УЄФА опустився на 18-е місце, Динамо - 25-е
20:00
Біатлон. Білоруська біатлоністка отримала український паспорт
19:56
Футбол. Інгулець та Авангард переможця не виявили. Інші матчі 18 туру Першої ліги
19:17
Футбол. Верес припинив співпрацю з Федорчуком
Усі новини
12 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
20.10.2017  21:19

Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом.

Гра відбудеться 20-го жовтня, Початок - о 21.30 за київським часом.

Як відомо, минулий матч з Гертою українець також починав в запасі.
Читай також
Лунін: тренування з Ярмоленком і Коноплянкою дають про себе знати
Коноплянка і Ярмоленко вийдуть в старті на матчі 8-го туру Бундесліги, - ЗМІ
Коноплянка: Не обіцяю вболівальникам перемогу, але ми будемо боротися

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.10.2017

Динамо - Янг Бойз. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  