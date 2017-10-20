Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка залишився в запасі на матч з Майнцом.

Гра відбудеться 20-го жовтня, Початок - о 21.30 за київським часом.

Як відомо, минулий матч з Гертою українець також починав в запасі.