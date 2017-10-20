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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 21:25
Екс-тренер Динамо продовжить кар'єру в Катарі
|Гліб Платов
Український фахівець Гліб Платов продовжить роботу в катарській академії Aspire.
Платов, який останні 3 роки працював у тренерському штабі команди Динамо U-21, продовжить кар'єру в одній з найбільших академій в світі, інформує Dynamomania.com.
Нагадаємо, що 25-річний фахівець також був тактичним аналітиком першої команди Динамо.
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