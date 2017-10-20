Екс-тренер Динамо продовжить кар'єру в Катарі

Гліб Платов

Український фахівець Гліб Платов продовжить роботу в катарській академії Aspire.

Платов, який останні 3 роки працював у тренерському штабі команди Динамо U-21, продовжить кар'єру в одній з найбільших академій в світі, інформує Dynamomania.com.

Нагадаємо, що 25-річний фахівець також був тактичним аналітиком першої команди Динамо.

