Ярмоленко не потрапить у стартовий склад на матч проти Айнтрахта, – прес-служба Борусії

Український вінгер Андрій Ярмоленко не вийде у стартовому складі на матч 9 туру чемпіонату Німеччини Айнтрахт – Борусія Д.

Принаймні, таку інформацію опублікувала прес-служба дортмундської команди, яка спрогнозувала стартові "одинадцятки" на цей поєдинок.

Борусія Дортмунд: Буркі, Топрак, Бартра, Толян, Загаду, Шахін, Кастро, Гьотце, Пулішіч, Філіп, Обамеянг.

Запасні: Вайденфелєр, Вайгль, Суботіч, Топрак, Дахуд, Кагава, Санчо, Ісак, Ярмоленко.

Відзначимо, що у попередньому матчі Борусії (проти АПОЕЛа, 1:1) українець провів на полі усі 82 хвилини, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко подорожчав на сім мільйонів євро.