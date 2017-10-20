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20.10.2017  22:44

У Шахтарі заперечили виплату одного мільйону Марлосу за згоду стати українцем

Марлос

У Шахтарі заперечили інформацію про виплату бразильцеві Марлосу мільйон доларів бонусних за його згоду змінити громадянство на українське, щоб виступати за збірну України.

Про це повідомила прес-служба футбольного клубу.

"Інформація про виплату якого-небудь бонусу гравцю Марлосу за зміну громадянства – неправдива і абсолютно не відповідає дійсності. Своє рішення Марлос ухвалив за покликом серця. Це дуже сильний футболіст, який давно грає в Україні і любить нашу країну. Його вибір викликає величезну повагу у Клубі і колег по команді", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що контракт між клубом та гравцем підписали 30 червня 2014 року терміном на 5 років до 30 червня 2019 року.

"З моменту підписання контракту жодних доповнень і змін не було", - цитує прес-службу "гірників" Українська правда.

Раніше Сергій Ребров підтримав натуралізацію Марлоса.
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