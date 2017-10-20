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20.10.2017  23:29

Шальке обіграв Майнц в 9-му турі чемпіонату Німеччини

Шальке Євгена Коноплянки обіграв Майнц в 9-му турі чемпіонату Німеччини.

Українець, який розпочав гру на лаві запасних, вийшов на поле на заміну на 68-й хвилині. 

Чемпіонат Німеччини

9 тур

20 жовтня

Шальке-04 – Майнц 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Горетцка, 2:0 – 74 Бургшталлер.

Шальке: Ферманн, Налдо, Керер, Очіпка, Горетцка, Каліджурі, Харіт (Коке, 89), Стамбулі, Майер, Ді Санто (Коноплянка, 68), Бургшталлер (Резе, 84).

Майнц: Адлер, Белль, Діалло, Бросінскі, Балогун (Кодро, 79), Озтунали, Гбамен, Де Бласіс (Фішер, 62), Латца, Донаті (Максім, 70), Муто.

Попередження: Налдо (22), Коке (90), Каліджурі (90).
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