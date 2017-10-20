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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 23:29
Шальке обіграв Майнц в 9-му турі чемпіонату Німеччини
Шальке Євгена Коноплянки обіграв Майнц в 9-му турі чемпіонату Німеччини.
Українець, який розпочав гру на лаві запасних, вийшов на поле на заміну на 68-й хвилині.
Чемпіонат Німеччини
9 тур
20 жовтня
Шальке-04 – Майнц 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 13 Горетцка, 2:0 – 74 Бургшталлер.
Шальке: Ферманн, Налдо, Керер, Очіпка, Горетцка, Каліджурі, Харіт (Коке, 89), Стамбулі, Майер, Ді Санто (Коноплянка, 68), Бургшталлер (Резе, 84).
Майнц: Адлер, Белль, Діалло, Бросінскі, Балогун (Кодро, 79), Озтунали, Гбамен, Де Бласіс (Фішер, 62), Латца, Донаті (Максім, 70), Муто.
Попередження: Налдо (22), Коке (90), Каліджурі (90).
So lässt sich's ins Wochenende starten, Männer! 💪 #S04M05 2:0 pic.twitter.com/nSnRIh0qau— FC Schalke 04 (@s04) 20 жовтня 2017 р.
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