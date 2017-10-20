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20.10.2017  23:41

Сент-Етьєн програв Монпельє в 10-му турі чемпіонату Франції

Чемпіонат Франції

10 тур

20 жовтня

Сент-Етьєн – Монпельє 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 21 Мбенза.

Сент-Етьєн: Рюффьє, Теофіль-Катрін, Сілва, Янко (Ернані, 74), Лакруа, Кабелла, Пажо, Амума, Маіга, Монне-Паке, Дьоні (Тофт-Содерлунд, 36).

Монпельє: Лекомт, Ілтон, Конгре, Агіляр, Педру Мендеш (Самбія, 81), Сессеньон, Ласн, Мбенза (Нінга, 62), Скірі, Мукіеле, Сьо (Камара, 70).

Попередження: Скірі (53), Конгре (68), Амума (74), Лакруа (85), Ласн (90). 
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