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4 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 23:41
Сент-Етьєн програв Монпельє в 10-му турі чемпіонату Франції
Чемпіонат Франції
10 тур
20 жовтня
Сент-Етьєн – Монпельє 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 21 Мбенза.
Сент-Етьєн: Рюффьє, Теофіль-Катрін, Сілва, Янко (Ернані, 74), Лакруа, Кабелла, Пажо, Амума, Маіга, Монне-Паке, Дьоні (Тофт-Содерлунд, 36).
Монпельє: Лекомт, Ілтон, Конгре, Агіляр, Педру Мендеш (Самбія, 81), Сессеньон, Ласн, Мбенза (Нінга, 62), Скірі, Мукіеле, Сьо (Камара, 70).
Попередження: Скірі (53), Конгре (68), Амума (74), Лакруа (85), Ласн (90).
#ASSEMHSC 0-1 90+4' : Énorme !! La malédiction est levée, victoire 1-0 en terre Stéphanoise sur ce but de Mbenza !! fier de nos pailladins pic.twitter.com/ot7wJgoReG— MHSC (@MontpellierHSC) 20 жовтня 2017 р.
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