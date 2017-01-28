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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 17:17
Україна розійшлася миром з Іспанією
28 січня збірна України з футзалу в Києві зіграла перший товариський матч проти Іспанії.
Контрольний матч
28 січня
Україна – Іспанія – 1:1
Голи: 1:0 - Білоцерківець (11), 1:1 - Хоселіто Фернандес (13)
Україна: Іваняк – Журба, Д. Сорокін, Бондар, Білоцерківець – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов – Волянюк
Іспанія: Хуанхо (Фабіо, 21) – Ортіс, Адольфо, Рафа Усін, Давід Гарсія – Бебе, Пола, Алекс, Хоселіто Фернандес – Толра, Айкардо
Попередження: Журба (33), Хоселіто Фернандес (33), Д. Сорокін (36)
Вилучення: Разуванов (38)
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