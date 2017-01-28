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28.01.2017  17:17

Україна розійшлася миром з Іспанією

28 січня збірна України з футзалу в Києві зіграла перший товариський матч проти Іспанії.

Контрольний матч

28 січня

Україна – Іспанія – 1:1

Голи: 1:0 - Білоцерківець (11), 1:1 - Хоселіто Фернандес (13)

Україна: Іваняк – Журба, Д. Сорокін, Бондар, Білоцерківець – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов – Волянюк

Іспанія: Хуанхо (Фабіо, 21) – Ортіс, Адольфо, Рафа Усін, Давід Гарсія – Бебе, Пола, Алекс, Хоселіто Фернандес – Толра, Айкардо

Попередження: Журба (33), Хоселіто Фернандес (33), Д. Сорокін (36)

Вилучення: Разуванов (38)
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