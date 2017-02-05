Екстра-ліга. ХІТ вдруге у сезоні втратив очки, Енегрія обіграла Локомотив. Матчі 15-го туру
У суботу, 4 лютого, відбулися три матчі 15-го туру чемпіонату України з футзалу серед команд Екстра-ліги.
Як зазначає сайт Асоціації футзалу України, цей тур вже зараз можна назвати багатим на цікаві та неочікувані результати.
Зокрема, лідер чемпіонату - київський ХІТ - удома втратив очки у матчі з Титан-Зорею, а Енергія розгромила Локомотив.
Чемпіонат України-2016/17 з футзалу
Екстра-ліга
15-й тур
4 лютого
Ураган (Івано-Франківськ) – Продексім (Херсон) 2:3
Голи: Шотурма (32), Сімка (33) – В’яч. Чуднов (4), Калуков (20, 26)
Енергія (Львів) – Локомотив (Харків) 3:0
Голи: Кузь (13, 33), Федюк (30)
ХІТ (Київ) – Титан-Зоря (Покровське) 2:2
Голи: Школьний (5), Шевченко (31) – Шпигар (36), Кожемяка (38)
Турнірне становище: ХІТ - 41 (15), Енергія - 28 (15), Продексім - 27 (15), Локомотив, Титан-Зоря, Ураган - по 26 (15), Сокіл - 16 (14), Кардинал - 11 (15), ЛТК/ІнБев/НПУ - 10 (14), Юні-Ламан - 2 (15).
Нагадаємо, ХІТ достроково виграв регулярний чемпіонат після 14-го туру.
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