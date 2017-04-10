223 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 18:06 - Сhampion.com.ua
Євро-2018 (відбір) з футзалу. Україна - Хорватія. Онлайн-коментар матчу
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Україна
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Хорватія
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Склади команд
11 квітня 2017, 19:00, Україна, Київ, арена Палацу спорту
Перший арбітр: Онджей Черни (Чехія)
Другий арбітр: Мігель Кастілью (Португалія)
Третій арбітр: Лукаш Пешко (Словаччина)
Хронометрист: Геннадій Гора (Україна)
Перший арбітр: Онджей Черни (Чехія)
Другий арбітр: Мігель Кастілью (Португалія)
Третій арбітр: Лукаш Пешко (Словаччина)
Хронометрист: Геннадій Гора (Україна)
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