Іваняк завершить кар'єру в збірній після Євро-2018
Капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк завершить кар'єру в збірній після фінальної частини Євро-2018.
Про це заявив сам голкіпер.
"Які цілі у команди на Євро-2018? Ми будемо намагатися зіграти позитивно, добитися максимального результату. Який він буде, подивимося трохи пізніше", - зазначив він.
"Можу лише сказати, що для мене Євро в Словенії буде останнім в складі збірної. Якщо мене візьмуть туди, звичайно", - підсумував голкіпер.
Євген Іваняк є живою легендою українського футзалу - воротар почав викликатися до складу збірної України з 2005 року, трохи менше 12 років тому.
З того моменту на рахунок Іваняка 38 офіційних матчів, а також вісім сухих офіційних ігор. Крім цього на рахунку Євгена два голи в офіційних поєдинках за збірну України, пише sportarena.com.
|Євген Іваняк
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11.04.2017
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