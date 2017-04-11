Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футзал
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Іваняк завершить кар'єру в збірній після Євро-2018
Косенко про матч Україна - Чорногорія: Довелося підвищити голос у перерві
Євро-2018 (відбір). Збірна України у напруженому матчі перемогла Чорногорію
Євро-2018 (відбір). Україна розпочала кваліфікацію перемогою над Бельгією
Євро-2018 (відбір). Міні-турнір у Києві стартував перемогою хорватів над чорногорцями
Косенко: Хотілося б здобути путівку на чемпіонат Європи з першого місця


Новини
11.04.2017
23:35
Футбол. Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Ювентус обіграв Барселону
23:25
Баскетбол. Екс-захисник збірної України підписав контракт з Бешикташем
23:10
Футбол. Піщек: Вибух стався, коли ми проходили повз припарковані автомобілі
22:55
Футбол. Вболівальники Монако підтримали Дортмунд
22:28
Футбол. Поліція Дортмунда: Біля автобуса Боруссії сталися три вибухи
22:24
Футбол. Ватцке: Тухель в шоці, але не постраждав
22:08
Футзал. Іваняк завершить кар'єру в збірній після Євро-2018
21:50
Футбол. У захисника Боруссії Бартри незначні ушкодження руки
21:20
Футбол. У Дортмунді вибухнула бомба поруч з автобусом Боруссії, матч з Монако перенесено
21:13
Футбол. Кочетов: Іллічівець та Гірник-Спорт заслужили на переведення до Другої ліги
Усі новини
173 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
11.04.2017  22:08

Іваняк завершить кар'єру в збірній після Євро-2018

Капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк завершить кар'єру в збірній після фінальної частини Євро-2018.

Про це заявив сам голкіпер.

"Які цілі у команди на Євро-2018? Ми будемо намагатися зіграти позитивно, добитися максимального результату. Який він буде, подивимося трохи пізніше", - зазначив він.

"Можу лише сказати, що для мене Євро в Словенії буде останнім в складі збірної. Якщо мене візьмуть туди, звичайно", - підсумував голкіпер.

Євген Іваняк є живою легендою українського футзалу - воротар почав викликатися до складу збірної України з 2005 року, трохи менше 12 років тому.

З того моменту на рахунок Іваняка 38 офіційних матчів, а також вісім сухих офіційних ігор. Крім цього на рахунку Євгена два голи в офіційних поєдинках за збірну України, пише sportarena.com. 

Євген Іваняк
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.04.2017

Євро-2018 (відбір) з футзалу. Україна - Хорватія 2:1. Підопічні Косенка їдуть у Словенію!
Три перемоги у трьох матчах домашнього турніру вивели футзальну збірну України до фінальної частини чемпіонату Європи 2018 року.
Аргентина стала чемпіоном світу з футзалу, здолавши у фіналі Росію. ФОТО + ВІДЕО
ЧС-2016. Збірна України далі 1/8 фіналу не пройшла, поступившись Аргентині. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter