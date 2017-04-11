Іваняк завершить кар'єру в збірній після Євро-2018

Капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк завершить кар'єру в збірній після фінальної частини Євро-2018.

Про це заявив сам голкіпер.

"Які цілі у команди на Євро-2018? Ми будемо намагатися зіграти позитивно, добитися максимального результату. Який він буде, подивимося трохи пізніше", - зазначив він.



"Можу лише сказати, що для мене Євро в Словенії буде останнім в складі збірної. Якщо мене візьмуть туди, звичайно", - підсумував голкіпер.

Євген Іваняк є живою легендою українського футзалу - воротар почав викликатися до складу збірної України з 2005 року, трохи менше 12 років тому.

З того моменту на рахунок Іваняка 38 офіційних матчів, а також вісім сухих офіційних ігор. Крім цього на рахунку Євгена два голи в офіційних поєдинках за збірну України, пише sportarena.com.