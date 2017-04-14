Збірна України залишилася в top-5 рейтингу європейських збірних

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував новий рейтинг національних збірних з футзалу, в якому збірна України зберегла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Підопічні Олександра Косенка виграли всі три матчі відбіркового турніру до Євро-2018, який проходив у київському Палаці спорту. Зокрема, україснька команда обіграла збірну Хорватії (2:1).

При цьому всі сім збірних, які очолюють рейтинг УЄФА, стали переможцями своїх груп і володарями путівок на Євро. І тільки дві команди не зуміли набрати максимальну кількість очок - команди Іспанії та Італії по разу зіграли внічию, повідомляє УНІАН.

Рейтинг УЄФА (Топ-20)

1. Іспанія – 1872

2. Росія – 1762

3. Італія – 1608

4. Португалія – 1582

5. УКРАЇНА – 1500