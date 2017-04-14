Останнє в розділі
153 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 13:15
Збірна України залишилася в top-5 рейтингу європейських збірних
Союз європейських футбольних асоціацій опублікував новий рейтинг національних збірних з футзалу, в якому збірна України зберегла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Підопічні Олександра Косенка виграли всі три матчі відбіркового турніру до Євро-2018, який проходив у київському Палаці спорту. Зокрема, україснька команда обіграла збірну Хорватії (2:1).
При цьому всі сім збірних, які очолюють рейтинг УЄФА, стали переможцями своїх груп і володарями путівок на Євро. І тільки дві команди не зуміли набрати максимальну кількість очок - команди Іспанії та Італії по разу зіграли внічию, повідомляє УНІАН.
Рейтинг УЄФА (Топ-20)
1. Іспанія – 1872
2. Росія – 1762
3. Італія – 1608
4. Португалія – 1582
5. УКРАЇНА – 1500
— 0
|
11.04.2017
Євро-2018 (відбір) з футзалу. Україна - Хорватія 2:1. Підопічні Косенка їдуть у Словенію!
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua