Останнє в розділі
330 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 17:38
Євро-2018 (відбір). Збірна України у напруженому матчі перемогла Чорногорію
У неділю, 9 квітня, збірна України провела другий матч відбору на Чемпіонат Європи-2018.
Підопічні Олекснадра Косенка у напруженому матчі перемогли команду Чорногорії 4:2.
В іншому матчі групи Хорватія розгромила Бельгію з рахунком 6:1.
Нагадаємо, у першому матчі збірна України перемогла Бельгію.
Турнірне становище: Хорватія - 6, Україна - 6, Чорногорія - 0, Бельгія - 0
У вівторок, 11-го квітня Україна та Хорватія зустрінуться в очному протистоянні, щоб визначити хто на пряму проб'ється на Євро-2018.
Чемпіонат Європи-2018 з футзалу
Чоловіки
Основний раунд відбору
Група C
Київ, Україна
Україна - Чорногорія 4:2
Бельгія - Хорватія 1:6
— 0
Читай також
|
02.10.2016
Аргентина стала чемпіоном світу з футзалу, здолавши у фіналі Росію. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua