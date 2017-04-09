Євро-2018 (відбір). Збірна України у напруженому матчі перемогла Чорногорію

У неділю, 9 квітня, збірна України провела другий матч відбору на Чемпіонат Європи-2018.

Підопічні Олекснадра Косенка у напруженому матчі перемогли команду Чорногорії 4:2.

В іншому матчі групи Хорватія розгромила Бельгію з рахунком 6:1.

Нагадаємо, у першому матчі збірна України перемогла Бельгію.

Турнірне становище: Хорватія - 6, Україна - 6, Чорногорія - 0, Бельгія - 0

У вівторок, 11-го квітня Україна та Хорватія зустрінуться в очному протистоянні, щоб визначити хто на пряму проб'ється на Євро-2018.

Чемпіонат Європи-2018 з футзалу

Чоловіки

Основний раунд відбору

Група C

Київ, Україна

Україна - Чорногорія 4:2

Бельгія - Хорватія 1:6