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14.10.2017  21:35

Продексім в Еліт-раунді Кубку УЄФА

Чемпіон України з футзалу херсонський Продексім переміг латвійський Нікарс, і посівши третє місце, вийшов до еліт-раунду Кубку УЄФА.

Кубок УЄФА

3 тур

Група 3

Продексім – Нікарс Латвія – 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Фумаса, (10), 2:0 – Фумаса, (26), 2:1 – Матюшенко, (36), 3:1 – Волянюк, (37), 3:2 – Чуднов, (38), 4:2 – Аванесов, (40).

Таблиця:

1. Спортінг (Португалія) – 6 очок
2. Економац (Сербія) – 6
3. Продексим – 3
4. Нікарс – 0

Нагадаємо, що в перших двох матчах українські футзалісти поступилися Спортінгу і Економацу.
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