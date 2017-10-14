Продексім в Еліт-раунді Кубку УЄФА

Чемпіон України з футзалу херсонський Продексім переміг латвійський Нікарс, і посівши третє місце, вийшов до еліт-раунду Кубку УЄФА.

Кубок УЄФА

3 тур

Група 3

Продексім – Нікарс Латвія – 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Фумаса, (10), 2:0 – Фумаса, (26), 2:1 – Матюшенко, (36), 3:1 – Волянюк, (37), 3:2 – Чуднов, (38), 4:2 – Аванесов, (40).

Таблиця:

1. Спортінг (Португалія) – 6 очок

2. Економац (Сербія) – 6

3. Продексим – 3

4. Нікарс – 0

Нагадаємо, що в перших двох матчах українські футзалісти поступилися Спортінгу і Економацу.