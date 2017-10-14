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14.10.2017
97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 21:35
Продексім в Еліт-раунді Кубку УЄФА
Чемпіон України з футзалу херсонський Продексім переміг латвійський Нікарс, і посівши третє місце, вийшов до еліт-раунду Кубку УЄФА.
Кубок УЄФА
3 тур
Група 3
Продексім – Нікарс Латвія – 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Фумаса, (10), 2:0 – Фумаса, (26), 2:1 – Матюшенко, (36), 3:1 – Волянюк, (37), 3:2 – Чуднов, (38), 4:2 – Аванесов, (40).
Таблиця:
1. Спортінг (Португалія) – 6 очок
2. Економац (Сербія) – 6
3. Продексим – 3
4. Нікарс – 0
Нагадаємо, що в перших двох матчах українські футзалісти поступилися Спортінгу і Економацу.
Чемпіон України з футзалу херсонський Продексім перемає Нікарс і виходить до еліт-раунду Кубку УЄФА! #яжчемпіон https://t.co/rB10XZtn4e pic.twitter.com/HR1Utvwsdl— Сайт Чемпіон⚽🏀🎾 (@ukrchampion) 14 октября 2017 г.
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