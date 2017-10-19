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19.10.2017  16:10

Продексім обіграв Кардинал в 5-му турі Екстра-ліги

Чемпіонат України-2017/18 з футзалу

Екстра-ліга

5 тур

19 жовтня

Продексім (Херсон) – Кардинал-Рівне (Рівне) – 2:1 (1:1)

Голи: Шпигар (15), Ланко (21) – Концеба (13) 

 
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