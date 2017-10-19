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11 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 16:10
Продексім обіграв Кардинал в 5-му турі Екстра-ліги
Чемпіонат України-2017/18 з футзалу
Екстра-ліга
5 тур
19 жовтня
Продексім (Херсон) – Кардинал-Рівне (Рівне) – 2:1 (1:1)
Голи: Шпигар (15), Ланко (21) – Концеба (13)
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