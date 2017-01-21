Японія закупить для України гімнастичне обладнання на 70 тисяч доларів

У п'ятницю, 20 січня, у резиденції посла Японії в Україні відбулася церемонія підписання грантових угод на закупівлю обладнання для українських гімнастів.

Від України угоду підписала віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна, інформує сайт Міністерства молоді та спорту України.

Вона наголосила на багаторічній тісній співпраці України та Японії та подякувала уряду Японії за увагу до спорту та високий вклад у розвиток української гімнастики.

Загальний бюджет грантової підтримки складає 74 470 доларів США. Дані кошти будуть використані на придбання спортивного обладнання для жіночої та чоловічої спортивної гімнастики.

А саме - набір паралельних і різновисоких брусів, набір для опорного стрибка та гімнастичний кінь. Також буде закуплено міні-автобус для збірної з художньої гімнастики.

Посол Японії в Україні Шігекі Сумі висловив сподівання, що обладнання, що буде придбане у межах угоди, допоможе спортсменам підвищити рівень підготовки та гідно виступити на Іграх 2020 у Токіо.