Кубок світу. Українки вибороли "золото" в Баку

В Баку на третьому етапі Кубка світу цього сезону завершилися фінали в окремих видах.

У фіналі зі стрічкою Україну повинна була представити Олена Дьяченко, яка отримала травму ноги і знялася зі змагань, пише ФГУ.

Також в обидва фінали - з 5 обручами і 3 м'ячами/2 скакалками - кваліфікувалася наша збірна в групових вправах.

Наші дівчата припустилися однієї дрібної втрати у вправі з 5 обручами (18,300) і зупинилися за крок від бронзи, але блискуче виконали програму з 3 м'ячами/2 скакалками і отримали високу оцінку в 18.200, яка дозволила їм стати на найвищу сходинку п'єдесталу.

Всього в скарбничці збірної України з цього старту 2 медалі: золото і бронза.