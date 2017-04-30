Останнє в розділі
339 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.04.2017 19:43
Кубок світу. Українки вибороли "золото" в Баку
В Баку на третьому етапі Кубка світу цього сезону завершилися фінали в окремих видах.
У фіналі зі стрічкою Україну повинна була представити Олена Дьяченко, яка отримала травму ноги і знялася зі змагань, пише ФГУ.
Також в обидва фінали - з 5 обручами і 3 м'ячами/2 скакалками - кваліфікувалася наша збірна в групових вправах.
Наші дівчата припустилися однієї дрібної втрати у вправі з 5 обручами (18,300) і зупинилися за крок від бронзи, але блискуче виконали програму з 3 м'ячами/2 скакалками і отримали високу оцінку в 18.200, яка дозволила їм стати на найвищу сходинку п'єдесталу.
Всього в скарбничці збірної України з цього старту 2 медалі: золото і бронза.
— 0
|
21.04.2017
Верняєв став дворазовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві. ФОТО + ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua