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08.04.2017
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. У вазі понад 105 кг українці без нагород
45 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]08.04.2017 23:53
Українки виграли бронзу на етапі Кубка світу в Італії у групових змаганнях
Українські гімнастки стали третіми у багатоборстві на етапі Кубку світу в італійському Пезаро у групових змаганнях.
Українки замкнули трійку найсильніших з результатом 34, 600 балу.
Перше місце залишилося за командою Болгарії, що показала результат 37, 350 бала, а срібними призерами стали хазяйки килима італійки, на рахунку яких 36, 800 бала, пише xsport.ua.
Раніше повідомлялося, що на етапі Гран-прі в Іспанії українки залишилися без медалей.
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