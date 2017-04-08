Українки виграли бронзу на етапі Кубка світу в Італії у групових змаганнях

Українські гімнастки стали третіми у багатоборстві на етапі Кубку світу в італійському Пезаро у групових змаганнях.

Українки замкнули трійку найсильніших з результатом 34, 600 балу.

Перше місце залишилося за командою Болгарії, що показала результат 37, 350 бала, а срібними призерами стали хазяйки килима італійки, на рахунку яких 36, 800 бала, пише xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що на етапі Гран-прі в Іспанії українки залишилися без медалей.