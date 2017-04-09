Верняєв взяв золото Лондона і виграв загальний залік Кубка світу

Олег Верняєв зумів здобути перемогу в загальному заліку Кубка світу в багатоборстві поточного сезону.

На заключному етапі в Лондоні українець був найкращим з результатом 83.864, що принесло йому загальну перемогу в сезоні.

BoooooM First one ! Good job guys , congrats everyone ! Серию закрыли , кубок летит в Украину 🇺🇦🔝 Спасибо всем ! Следующая остановка Чемпионат Европы 👍🏻 Публикация от Верный ⚒ 13 🇺🇦 (@verniaiev.gym) Апр 8 2017 в 3:11 PDT

Раніше повідомлялося, що Верняєв визнаний найкращим спортсменом за версією премії Людина року.