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1078 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 09:56
Верняєв взяв золото Лондона і виграв загальний залік Кубка світу
Олег Верняєв зумів здобути перемогу в загальному заліку Кубка світу в багатоборстві поточного сезону.
На заключному етапі в Лондоні українець був найкращим з результатом 83.864, що принесло йому загальну перемогу в сезоні.
Раніше повідомлялося, що Верняєв визнаний найкращим спортсменом за версією премії Людина року.
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