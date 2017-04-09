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09.04.2017  09:56

Верняєв взяв золото Лондона і виграв загальний залік Кубка світу

Олег Верняєв зумів здобути перемогу в загальному заліку Кубка світу в багатоборстві поточного сезону.

На заключному етапі в Лондоні українець був найкращим з результатом 83.864, що принесло йому загальну перемогу в сезоні.

Раніше повідомлялося, що Верняєв визнаний найкращим спортсменом за версією премії Людина року.
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